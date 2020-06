El Govern demana al PSC que reflexioni i no oblidi el compromís amb la ciutat

L. M.

15.06.2020 | 12:55

Després que el PSC decidís retirar-se, de moment, de les reunions per al Pacte de Ciutat, i aquest matí hagi anunciat que retira la confiança política i institucional a l'alcalde de Terrassa Jordi Ballart, el primer edil de la ciutat i el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, han aprofitat la roda de premsa de balanç del primer any de mandat per llançar un missatge als socialistes. "Crec que hem de separar les picabaralles de dos partits del Pacte de Ciutat.Les hem de resoldre i buscar els mecanismes entre tots per intentar cedir i canviar el to. Però el Pacte de Ciutat és un pacte amb la ciutadania, un pacte que va molt més enllà dels partits polítics, un pacte que està per sobre de tot. En aquest sentit, demano al PSC que reflexioni i que torni al consens d'aquest Pacte de Ciutat. No s'entendria que aquell partit que va governar durant molts anys Terrassa i que pot ser que d'aquí uns anys ho torni a fer, no estigu en aquest consens", ha destacat Ballart, que ha assegurat que ell serà el primer en fer un esforç per intentar rebaixar la tensió.

Respecte a la retirada de la confiança del PSC cap a ell, Ballart ha afirmat que "el suport ha de ser a la ciutat i la ciutadania. Jo no demano suport a la meva persona ni al govern, sinó responsabilitat amb la ciutat".

"Les disputes, els desencontres, els malentesos, el no saber perdre, el no saber guanyar, la manca de confinaça... no són elements per desentendre'ns del treball conjunt per fer renéixer la ciutat. Ningú ho entendria i ningú ens ho perdonaria. La ciutat necessita de tots per avançar i no valen excuses", ha manifestat, per la seva banda, Isaac Albert.