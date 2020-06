La DGT ens explica com fer front la "nova mobilitat" post Covid

15.06.2020 | 08:45

La Dirección General de Tráfico, explica a través de les seves xarxes socials com hem de fer front a la "nova mobilitat" post Covid tant en cotxe com en bicicleta com també en patinet. El resum de les recomanacions e el de deixar dos metres de distàncies amb altres vianants si anem caminant, anima a usar la bicicleta i recorda l'obligatorietat d'usar mascareta al transport públic.

La DGT planteja la reducció del tràfic motoritzat privat com a conseqüència de la pandèmia per coronavirus com una oportunitat, ja que "ens ha permès un aire més net, menys soroll i una circulació més fluida. Aprofitem-lo".

Recomana que ens movem de manera activa i saludable, caminant o utilitzant la bicicleta i "si uses vehicles de mobilitat personal com el patinet, segueix les indicacions de seguretat i respecta la resta de vianants".

També recomana l'ús del transport públic, tot i que recorda que hem de mantenir la distància de dos metres, la nostra higiene de mans i portar mascareta.

Adverteix al mateix temps els conductors de cotxes i que es pot incrementar l'ús de bicicletes i que és necessari respectar la convivència als carrers. I també recorda que hagi estat malalt per Covid-19 i tingui seqüeles neurològiques o a la visió i que encara es fatigui, que ha d'evitar la conducció fins que es recuperi del tot.