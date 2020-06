Ballart assegura que Terrassa té un govern sòlid que ha iniciat el canvi

15.06.2020 | 14:15

El 15 de juny de 2019 es constituïa el Consistori per al mandat 2019-2023. Jordi Ballart prenia possessió com a alcalde de Terrassa i posteriorment conformava un nou equip de govern, format per 15 regidors i regidores dels grups municipals de TxT (10) i ERC-MES (5). Des dels seus inicis, el nou Govern municipal es va presentar com un govern progressista, d'esquerres i on la ciutadania estigués al centre de totes les decisions i polítiques empreses. Jordi Ballart creu que l'executiu municipal ha estat fidel a aquestes idees. "Avui, Terrassa té un Govern Municipal sòlid i cohesionat, un Govern de canvi, un Govern de la gent i per a la gent, de tothom i per a tothom", ha assegurat Ballart en fer balanç del primer any de mandat.

L'alcalde ha destacat que en els primers 100 dies de mandat es van presentar i acordar diferents mesures destacades com el Programa de Govern per al mandat 2019-2023, i que en els primers mesos de Govern també es van aprovar les ordenances fiscals i el pressupost 2020. El primer edil ha posat èmfasi en la constitució de la comissió bilateral entre Ajuntament i Generalitat, l'inici de la "revolució verda", "el front comú contra l'amenaça d'Endesa", el Pla Local d'Habitatge de Terrassa 2019-2025, i la T-Hospital, entre d'altres.

Ballart també ha fet referència a la pandèmia del coronavirus, que ha assegurat que portarà a replantejar prioritats i a repensar el pressupost per a la segona meitat de 2020 i l'any 2021. No obstant això, el primer edil creu que la crisi de la Covid-19 "ens ha fet millor Govern i millor Ajuntament, ens ha permès treure el millor de totes i tots nosaltres i servir la ciutat amb una intensitat extraordinària". De cara al futur, l'alcalde ha explicat que "ara estem treballant per suavitzar la post-crisi i aprofitar totes les oportunitats de canvi i de millora que se'ns presentin".