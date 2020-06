Puja la circulació de vehicles i empitjora la qualitat de l'aire

14.06.2020 | 16:29

A mida que la ciutat recupera la seva activitat es nota un augment important de la circulació de vehicles pels carrers de la ciutat. La setmana passada s'ha arribat al 76,5 per cent dels valors habituals el que significa un 7 per cent més que la setmana anterior.

Aquest augment de la circulació comporta, lògicament, un empitjorament de la qualitat de l'aire. Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa van baixar dràsticament durant les primeres setmanes del confinament, però ja s'estan acostant als habituals de manera progressiva. Durant la setmana de l'1 al 7 de juny, la concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió ha estat un 39,82 per cent i un 39,05 per cent respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març.