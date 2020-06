14.06.2020 | 21:57

Aquesta tarda s'ha celebrat la missa de Corpus a la Catedral. Amb una notable assistència de fidels, que han hagut de preservar les mesures de seguretat imposades per la crisi del coronavirus, aquest any no ha hagut catifes de flors ni altres celebracions populars que acompanyen sempre un dia tan senyalat al calendari catòlic com és el Corpus Christi. La missa ha estat oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, al que ha acompanyat el primer bisbe auxiliar de la diòcesi terrassenca, Salvador Cristau.