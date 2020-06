L'alcalde Ballart diu que no tornarà a parlar dels insults homòfobs

14.06.2020 | 22:59

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit a través de les xarxes socials que no tornarà a parlar de l'assumpte dels insults homòfobs contra la seva persona. En un post titulat "Fins aquí", Ballart ha dit que dissabte va llegir a la premsa "coses que em van semblar molt fortes, però em van sorprendre pas". Formen part, diu l'alcalde, de la "meva hemeroteca personal. Un exemple de com un subtil editorial o article d'opinió es converteixen en una banalització del que, personalment, considero molt greu".

Recordem que aquesta setmana s'ha fet pública una carta de dos veïns de Can Roca que acusen l'exalcalde i líder del PSC de Terrassa, Alfredo Vega, d'haver insultar Ballart amb greus expressions homòfobes. Ballart, va donar credibilitat l'acusació de la carta dels veïns, un dels quals va ser multat durant el confinament i els partits de l'oposició investiguen si s'ha produït un tracta de favor davant l'acusació dels sindicats policials que es van "perdre" les denuncies per la intervenció del mateix Jordi Ballart.

L'alcalde va denunciar els insults a les xarxes socials, va convocar la junta de portaveus, tot i que no es va reunir finalment per falta de quòrum, i va denunciar els fets a la Generalitat. La reacció dels partits de l'oposició ha estat de dura crítica a Jordi Ballart per donar credibilitat la carta i no el desmentit del regidors socialistes Alfredo Vega i Marc Armengol. La tensió ha arribat fins l'extrem de posar en perill el Pacte de Ciutat per la recuperació econòmica després de la pandèmia, que havia estat aprovat amb la unanimitat de totes les forces polítiques amb representació al ple municipal.

Ballart diu, en el que vol ser la seva darrera referència als fets fins que s'aclareixin, que no té perquè dubtar del que diu qualsevol ciutadà: "Quina necessitat tenen dues persones a mentir sabent que es poden exposar a una querella? Alguns parlen de venjança. De què? Contra qui? Pagaran una multa per saltar-se el confinament i ara ho poden pagar molt car si menteixen."

Ballart continua dient que li sap greu haver provocat, "en certa manera, uns dies de focs creuats d'acusacions. I em sap greu perquè tot això està tapant la bona gestió que crec que estem fent de la crisi".

Diu també que esborraria el seu post "de l'altre dia i demano disculpes a qualsevol ciutadà que s'hagi sentit ofès per la meva gestió d'aquest tema. Sospito," afegeix, "i crec que no m'equivocaré, que seré l'únic que demanarà disculpes. Tant de bo m'equivoqui".

L'alcalde explica la seva reacció "en la meva història de vida i de moltes persones que hem hagut d'aguantar comentaris, burles o acudits sobre la nostra condició sexual" i fa un repàs des de l'adolescència fins que ha format la seva família, dels problemes personals que la seva opció sexual l'han provocat per la intolerància de moltes persones. "Em rebel·la i preocupa que l'anàlisi que es faci sigui des de la mirada condescendent de qui no s'ha d'amagar per estimar. O sí.

"Avui soc feliç com soc, orgullós de ser qui soc i fer el que faig amb la major honestedat i sensibilitat possible. I haver lluitat per complir el somni de formar una família amb qui he volgut".

Ballart acaba dient que els fets relacionats amb els insults homòfobs seguiran el seu curs, "s'ha d'aclarir el tema i dos veïns no tenen perquè de sentir-se qüestionats davant la seva valentia. Però jo deixo de parlar-ne". I defensa, finalment, el Pacte de Ciutat dient que ha de representar el que s'ha qüestionat aquests dies: valors".