Els terrassencs hem aprofitat el confinament per buidar estris de casa

Deixalleria de Can Casanovas

La crisi del coronaviurs

14.06.2020 | 10:19

Ha estat habitual veure com molts terrassencs han decidit dedicar el confinament a ordenar trasters i desfer-se d'estris vells. La prova fefaent està a la deixalleria de Can Casanovas. Segons les dades setmanals facilitades per l'Ajuntament, els terrassencs han abocat un total de 189 tones de residus, mentre que en el mateix mes de l'any 2019 es van tractar 128.L'augment, sobre tot, al gran increment de fusta, mobles i voluminosos portats a la deixalleria pels terrassencs durant el més de maig, 105 tones, més del doble que el maig de 2019.