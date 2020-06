Els mossos tanquen vies d'escalada del Parc natural per equipaments defectuosos

14.06.2020 | 10:23

La Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra (UIM) ha tancat una via d'escalada a la zona de la Punta dels Cavalls i tres vies més al Camí de la Sibèria, totes al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, segons s'ha fet ressò la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). La decisió es va prendre quan aquesta setmana es va produir un accident sense conseqüències d'un escalador a la zona del Camí de la Sibèria com a conseqüència de deficiències a l'equip instal·lat a les vies.

En tenir coneixement de l'accident, els mossos es van desplaçar a les zones i van contactar amb la persona que s'encarrega d'equipar les vies. Sembla que el material utilitzat pertany a una partida defectuosa. Es farà una revisió de diferents vies per detectar possibles problemes i els mossos de la UIM ho comprovaran posteriorment.