Els Castellers de Terrassa celebren 40 anys

14.06.2020 | 22:07

La colla Castellers de Terrassa no ha pogut celebrar avui com tenia previst el seu 40 aniversari degut a la crisi del coronavirus, però no han volgut deixar passar l'ocasió per fer un petit acte al Raval de Montserrat. Així, avui a les 12, a l'hora prevista de l'inicia del que hagués estat l'actuació castellera de l'aniversari, els Castellers s'han concentrat al Raval al so de les gralles per retrobar-se després de mesos de confinament i per fer-se una fotografia de grup davant l'Ajuntament. Com es pot comprovar a la imatge, els membres de la colla han format respectant les distàncies de seguretat personal que marca la pandèmia. Els castellers han destacat la "predisposició de l'Ajuntament a l'hora de celebrar aquest acte simbòlic que permet apropar el seu aniversari a tota la ciutat".