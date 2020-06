Els autobusos funcionen al 31 per cent de la demanda habitual

14.06.2020 | 16:28

A data de 9 de juny, el nivell de demanda d'utilització dels autobusos urbans de Terrassa representava el 31 per cent del que seria habitual en relació a les xifres de l'any passat. Des del passat 20 de març els usuaris del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96 per cent a principis del mes d'abril. Posteriorment, la xifra ha pujat paulatinament, però encara està molt per sota del que seria normal.