Els alumnes no hauran de portar mascareta al cole en setembre

La crisi del coronavirus

14.06.2020 | 10:17

La conselleria d'Educació preveu que els nens no hauran de portat mascareta quan al mes de setembre comenci el curs 2020-21 i es pretén que la tornada sigui "el més normal possible" per als menors de 14 anys, segons va dir el conseller Bargalló a RAC 1. L'ensenyament, el curs que ve, serà presencial en infantil i primària, amb la distància de seguretat que marquin a l'inici del curs les autoritats sanitàries, però no seran necessàries les mascaretes ni a classe ni al pati.

El que més preocupa al departament és evitar aglomeracions a les immediacions dels centres, per la qual cosa es preveu, segons va dir el conseller, organitzar l'entrada i sortida dels centres escolars per franges horàries. No va descartar tampoc el conseller que es prengui la temperatura als nens a l'entrada de les escoles si així ho aconsella la conselleria de Salut, que és el departament que està elaborant els protocols.