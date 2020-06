A una setmana de transitar per tot el país

Redacció/EFE

12.06.2020 | 21:16

La "nova normalitat" entrarà el dilluns per Galícia i a la fi de la setmana vinent s'estendrà per tota Espanya, ja que el diumenge 21 de juny conclou l'estat d'alarma decretat per a fer front a l'epidèmia.

El 75% de la població espanyola està ja en fase 3, amb la incorporació de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa en ple, cinc províncies de Castella i Lleó, dues regions sanitàries de Catalunya i Ceuta. Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana, Lleida i les províncies de Salamanca, Segòvia, Àvila i Sòria seguiran en fase 2 fins que amb l'acabament de l'estat d'alarma es pugui circular lliurement de nou per tota Espanya.

Quan el dia 15 Galícia s'endinsi en la normalitat regulada per decret, arribaran a Balears els primers turistes alemanys del total de 10.900 que l'aniran fent al llarg del mes, dins d'un pla pilot que en bona part marcarà l'obertura de fronteres prevista per a l'1 de juliol, amb el repte afegit dels casos importats de coronavirus, una de les constants a les quals haurà de fer front en els pròxims mesos el Sistema Nacional de Salud.

Els brots del Covid-19, com el de l'hospital biscaí de Basurto -que suma ja 32 positius i dos morts- o un últim detectat a la comarca gironina de la Garrotxa -amb una trentena d'infectats lleus o asimptomàtics-, estan en el centre d'atenció del Ministerio de Sanidad, que ahir va comunicar 155 nous contagis i 55 morts en els últims set dies.

En aquesta setmana, un 75% de la població espanyola (uns 34 milions d'habitants) continuarà en la fase 3 de la desescalada o accedirà a ella, com ahir va autoritzar el govern espanyol a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Albacete, Toledo, Ciudad Real, Lleó, Valladolid, Zamora, Burgos i Palència, a les àrees sanitàries de Catalunya Central i Girona i a la ciutat autònoma de Ceuta.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va criticar ahir el departament de Salut per no demanar al Gobierno que Barcelona entrés en fase 3 dilluns que ve, 15 de juny, i va reclamar fer aquest pas en la desescalada la setmana que ve, abans que acabi l'estat d'alarma.