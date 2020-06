Sanitaris de l'empresa privada demanen també una paga extra

Javier Llamas

12.06.2020 | 21:16

Cobren bastant menys que treballadors d'un nivell semblant en la xarxa pública, se senten poc reconeguts i veuen com la Generalitat premiarà amb una mena de paga extra als seus sanitaris en compensació pel seu treball enfront del coronavirus, però ells no cobraran res. Són professionals de sanitat privada que han treballat i treballen exposats al Covid-19 i es consideren marginats en el reconeixement malgrat que tots els seus pacients són derivats per la sanitat pública.

Roberto Rosa és infermer, està ocupat en una clínica d'hemodiàlisi gestionada per una empresa privada i tracta a pacients amb insuficiència renal crònica. Tant ell com els seus companys han tractat amb malalts de coronavirus durant aquests mesos crítics de pandèmia i afirmen que han experimentat problemes similars als de molts professionals de la sanitat pública, deixant al marge, per descomptat, els treballadors d'UCI i dels serveis d'urgències dels hospitals.

"Estem i hem estat exposats, com altres col·legues, i som part igualment de la sanitat", destaca Roberto Rosa, afiliat d'UGT i membre del comitè d'empresa d'una clínica especialitzada en insuficiència renal. La companyia és privada, però s'inscriu en la xarxa de centres perifèrics de suport a l'activitat hospitalària que desenvolupen un servei públic però externalitzat, en el seu cas. L'Hospital de Terrassa també el duu a terme directament.

plantilles

El centre en el que treballa Roberto, situat en l'avinguda de Can Jofresa, a uns metres del CAP Terrassa Sud, tracta a uns 140 pacients de diàlisi. Les plantilles d'aquesta mena d'equipaments sanitaris no pertanyen a la categoria de la sanitat pública, ni a la següent per sota, de consorcis i mútues concertades, sinó a una tercera.

Cobren sous molt més baixos i ara queden fora de les assignacions extraordinàries que la Generalitat repartirà entre els professionals sanitaris catalans i personal de residències que han treballat en primera línia contra el Covid-19. Les quantitats individuals se situaran entre els 350 i els 1.350 euros, segons la categoria professional i la presencialitat durant la pandèmia. La compensació serà de 900 euros per als treballadors de les residències, però la xifra variarà en funció del percentatge de places públiques de cada centre geriàtric.

Els "oblidats" per l'administració autonòmica, com Roberto i els seus 35 companys a Terrassa, preparen mobilitzacions perquè se'ls tingui en compte.