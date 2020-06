Reunió entre Ajuntament i la Comissió per a les Residències

12.06.2020 | 21:16

El tinent d'alcalde de l'àrea de Drets Socials, Noel Duque, i la regidora de Gent Gran i Salut, Mónica Polo, es van reunir ahir amb una delegació de la Comissió per a les Residències Públiques de Terrassa, per parlar de la situació de les residències a la ciutat, del servei d'ajuda domiciliària i de com ha afectat i encara afecta la pandèmia de la Covid-19 a tots els centres residencials per a persones grans de la ciutat. A la reunió també hi va assistir una representació de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública. Des d'ambdues entitats es va tornar a demanar un pla de ciutat per a la gent gran.