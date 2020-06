El repartiment de mascaretes es centralitza al Vapor Gran

Redacció

12.06.2020 | 21:16

El Recinte Firal acollirà el repartiment de mascaretes per a comerços, autònoms i entitats fins al pròxim dilluns 15 de juny. A partir de dimarts, aquest servei passarà a oferir-se al Casal Cívic del Vapor Gran, on també es continuaran repartint mascaretes a la ciutadania en general, a persones vulnerables, infants i persones derivades del servei de Capacitats Diverses de l'Ajuntament de Terrassa. Així, el servei continua actiu i passa a oferir-se en horari de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 19 hores a l'equipament situat al passeig del Vapor Gran, 39.

Davant l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en espais tancats i a l'espai públic quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat exigida, i amb l'arribada, el 4 de juny, de la darrera part de la comanda d'un milió de mascaretes higièniques/bàsiques que va comprar l'Ajuntament, s'ha ampliat el repartiment a les entitats culturals i esportives de la ciutat, a banda de les unitats distribuïdes a indústries a través de l'Agrupació de Polígons Industrials (CECOT) i de PIMEC; al Mercadal de Martí l'Humà i als mercats de la ciutat; a diferents punts de la ciutat a través de voluntaris de Creu Roja; a l'Anella Verda, a través de membres dels ADF; i als autobusos municipals, així com a diferents serveis municipals, especialment els de més afluència de públic.