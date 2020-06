Un premi de més d'1,4 milions d'euros però que molt dolç

L.M. Andrés

12.06.2020 | 21:16

Anar a comprar llaminadures i aprofitar per jugar a la Loteria pot ser, de tant en tant, molt profitós. I si no, que li preguntin a l'afortunat o afortunada que va guanyar més d'1,4 milions d'euros (1.420.036 euros, exactament) en el sorteig del passat dijous de la Loteria Primitiva. Va ser l'única butlleta premiada de Primera Categoria (sis encerts) a tot l'Estat Espanyol.

L'agraciat (que realment no se sap si va compra dolços o simplement va fer unes apostes) va anar a la tenda de llaminadures Ca n'Aurell, situada al carrer d'Antoninus Pius, 130, i que també és un punt de venda de la Loteria Nacional. "No sabem si ha estat una aposta automàtica o una fixa que porta el client feta", explica Vanessa Martínez, propietària de l'establiment, que explica que no coneix la identitat del guanyador. No és la primera vegada que aquest establiment segella un premi tan important. "El 2010 ja vam donar un premi d'un milió d'euros de la Loteria Primitiva", recorda Vanessa Martínez.

Ahir va ser un dia de felicitacions i de molta afluència de clients a la tenda que "juguem a la Primitiva i volien saber si ells eren els guanyadors". La Vanessa Martínez sabia del premi des de dijous a la nit: "al voltant de les 10.30 ens van trucar des del Patronat d'Apostes de Barcelona". Ahir al matí, va rebre moltes trucades d'amics i coneguts perquè la notícia s'havia escampat per les xarxes socials. Aquest establiment té molta tradició amb la Loteria Nacional. Tarsilo Navarro, avi de la Vanessa Martínez, va regentar durant molts anys el bar Bahia, on va començar fa dècades amb les loteries. Amb els anys, el negoci es va transformar en l'actual tenda i sempre va mantenir-se com a punt de venda de la Loteria Nacional. El negoci també va ser regentat posteriorment per Ana María Navarro, la filla del Tarsilo i mare de la Vanessa, amb la qual cosa la tenda ja va per la tercera generació familiar.