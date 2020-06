Concessionari de Kia, marca més venuda a Terrassa. alberto tallón Concessionari de Kia, marca més venuda a Terrassa.

L'automòbil comença a sortir de l'estat de xoc

L.M. Andrés

12.06.2020 | 21:16

Les matriculacions d'automòbils, SUV i tot terrenys han patit una històrica davallada del 51,5% entre gener i maig d'enguany a conseqüència de la crisi motivada per la Covid-19. Els concessionaris han estat, pràcticament, dos mesos sense activitat (excepte per reparacions urgents) per l'estat d'alarma. Fins a...