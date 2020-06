Isaac Albert intensifica contactes pel Pacte de Ciutat

12.06.2020 | 21:16

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Isaac Albert, s'ha reunit aquesta setmana amb alguns dels principals agents socioeconòmics de Terrassa per involucrar-los en el projecte de reactivació econòmica i social de la ciutat, que busca la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés, i la coordinació d'una resposta conjunta de ciutat a la nova etapa que s'obre després de la crisi sanitària de la Covid-19. El primer tinent d'alcalde, acompanyat dels regidors responsables de cada servei, ha mantingut reunions amb l'Eseiaat, el Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa, on s'han exposat els fonaments del Pacte de Ciutat i on ja s'han començat a dibuixar diferents línies de treball de present i futur per avançar en innovació, formació i especialització per superar la crisi de la Covid-19. Albert també s'ha reunit amb la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, que ha sol·licitat al primer tinent d'alcalde que el nou Pacte de Ciutat se circumscrigui en el respecte i compliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.