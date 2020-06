Educació contractarà més professors per al curs 20-21

13.06.2020 | 17:26

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya preveu contractar més professors de cara a la tornada a cole al mes de setembre. El conseller Josep Bargalló qui ho ha manifestat en declaracions a RAC 1. No ha especificat ni quina serà la ràtio d'alumnes per classe , tot i que sí ha dit que la prioritat serà infantil i primària.

Tot i que encara no es coneixen en profunditat les mesures i protocols per a l'inici del proper curs escolar, sí que s'està especulant amb un nombre reduït d'alumnat a les classes. Aquesta circumstància obliga a reforçar els recursos humans ja que si s'han d'ampliar espais de classe, s'han de contractar més professors per cobrir les necessitats per l'ampliació d'espais lectius.

El conseller va dir que no només es contractarien més professors, sinó també personal d'administració i serveis o monitors.