El secretari general de CCOO, "sorprès i molest" perquè l'alcalde no el rep

12.06.2020 | 17:23

Les anul·lacions de compromisos de l'alcalde, Jordi Ballart, a la seva agenda són habituals. Moltes vegades, Jordi Ballart és substituït per algun regidor o bé se suspèn indefinidament l'acte. La suspensió és el que s'ha trobat per dues vegades al secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental-Catalunya Central, Enrique Rodríguez Ruiz. El sindicat ha emès una nota queixant-se que l'alcalde, Jordi Ballart, "no té temps de reunir-se amb la primera organització sindical del país", en una actitud que "evidencia una falta d'interlocució amb l'alcaldia de Terrassa".

L'agenda de l'alcalde tenia previst per avui a les 11 hores una reunió del primer edil acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, i de la tinenta d'alcalde de Serveis Generals, Núria Marín, amb el secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez. La reunió s'inscrivia en les trobades amb els principals agents socioeconòmics de la ciutat per impulsar la reactivació de l'economia terrassenca, la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés i la coordinació d'una resposta conjunta de ciutat a la nova etapa que s'obre després de la crisi sanitària de la Covid-19. La reunió, que s'havia de celebrar al despatx d'alcaldia, es va suspendre per segona vegada, circumstància que ha contrariat els representants del sindicat.

L'alcalde, pels mateixos motius, s'ha reunit amb altres actors econòmics de la ciutat com Cecot, Cambra de Comerç o el sindicat UGT entre d'altres. Davant la segona suspensió de la reunió, es diu a la nota que CCOO considera vital compartir estratègies i solucions per a pal·liar els efectes de la pandèmia i no deixar a cap persona enrere, però que així i tot "el primer sindicat de Terrassa i de Catalunya s'ha trobat amb dues anul·lacions de reunió amb l'alcalde de la ciutat. Tot i que sabem que són moments difícils i que les exigències de la ciutat són moltes i complicades, la comissió executiva de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central es mostra sorpresa i molesta amb aquesta manca de disponibilitat; una manca d'agenda que no han patit ni organitzacions empresarials ni altres sindicats".

La central sindical recorda que va presentar a alcaldia i també públicament cinquanta mesures concretes per sortir de la crisi "reivindicant alhora espais de concertació que no contempla el pacte polític presentat per l'equip de govern".