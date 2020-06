La crisi del coronavirus

12.06.2020 | 12:54

L'Ajuntament de Terrassa no autoritzarà aquest any a la nit de Sant Joan ni fogueres ni revetlles al carrer seguint les indicacions del Procicat. Recomana celebrar l'arribada del solstici d'estiu amb reunions familiars i en grups reduïts per l'actual pandèmia de la Covid-19. Malgrat que ja no estarà vigent l'estat d'alarma, es recomana la màxima prudència. L'Ajuntament ha autoritzat l'obertura de 12 casetes de venda de material pirotècnic per a aquest Sant Joan.