12.06.2020 | 18:45

La Policia Municipal ha confiscat un patinet il·legal a Terrassa. El vehicle va estar a punt de xocar amb una dotació policial aquest dijous, a les 9.40 del vespre. El patinet elèctric, de 1.600 W, anava pel carrer de Wagner i va fer un gir indegut que va obligar els policies a frenar bruscament per evitar el xoc. Els agents van aturar el vehicle, van identificar l'usuari, el van denunciar per no tenir assegurança i van immobilitzar el patinet.