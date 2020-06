Proposta pel rebuig al racisme, la xenofòbia i la discriminació

11.06.2020 | 21:04

El Grup Municipal de Junts per Terrassa presenta una proposta a la Junta de Portaveus per ser elevat al ple del mes de juny. És una proposta d'acord de la Junta de Portaveus de rebuig al racisme, la xenofòbia i la discriminació. Segons Junts per Terrassa, una part de la població nord-americana, liderada pel moviment Black Lives Matter, s'ha manifestat per denunciar l'assassinat de George Floyd. "Són l'expressió d'un malestar per les desigualtats estructurals que perduren a la societat americana: la pobresa, el no accés a l'atenció sanitària o el racisme institucional segueixen colpejant amb força a les minories ètniques. Una situació agreujada per alguns discursos polítics que no fan més empitjorar el malestar existent".

un parell de punts

Per aquest motiu a Terrassa ja es va produir un acte de rebuig el proposat 4 de juny en organitzar una concentració.

L'acord proposa que l'Ajuntament de Terrassa condemni l'assassinat de George Floyd, així com el de tantes persones afroamericanes i d'altres minories ètniques en mans de la policia. I manifesta també el seu suport a totes les víctimes del racisme i la xenofòbia, al nostre país, als Estats Units, a Europa i a tot el món.

El segon punt de l'acord és el de Potenciar el Servei d'Atenció i denúncia per a les Víctimes del racisme de l'Ajuntament de Terrassa.