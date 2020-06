Nia guanya una edició històrica d'"Operación Triunfo"

Laura Massallé

11.06.2020 | 21:04

Cinc mesos després de conèixer els 16 concursants d'"Operación Triunfo 2020", el programa ja té guanyador. Es tracta de Nia Correia, que s'ha imposat amb un 45% dels vots dels espectadors, a Flavio, segon, amb un 32%, i Eva, tercera, amb un 23%. Anajú i Hugo han quedat en quarta i cinquena posició, respectivament.

La final del "talent show" musical produït per RTVE i Gestmusic Endemol es va emetre dimecres a la nit des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Va ser una gala atípica -a causa de l'absència de públic a plató pel coronavirus- però que va comptar, no obstant això, amb les actuacions de tres grans artistes convidats: Famous (vencedor de l'edició de 2018), Lola Indigo i La Oreja de Van Gogh. Tampoc es van perdre la final els 11 ex concursants de l'edició, que juntament amb els cinc finalistes van cantar "Díselo a la vida", de Rafa Romera, i "Sal de mi", composta per tots ells i Andrés Suárez.

Nascuda a Las Palmas de Gran Canaria, Nia, que té 26 anys, és l'única concursant de l'edició que no ha estat mai proposada per abandonar l'Acadèmia. Treball, superació i esforç són les claus d'una victòria que la jove cantant dedica a la seva família, tant la de sang com la que ha format a "OT". "Tots els que ens presentem a aquest concurs volem arribar a la final, i si es pot, guanyar. La victòria et passa pel cap però després passen coses i penses que no", explica Nia. "Crec que he guanyat aquest programa per com he treballat i perquè he gaudit de l'experiència al màxim", diu. "Tinc molt clar què vull fer ara: música llatina. No sé si en anglès o en espanyol, però amb sabor llatí i accent canari", afirma.

Amb el triomf de Nia es tanca una edició històrica per molts aspectes, però sobretot perquè ha estat marcada per una pandèmia, la del coronavirus, cosa que va provocar que la gala 9 s'emetés des de l'Acadèmia on conviuen els concursants, amb un Roberto Leal presentant des del sofà de casa seva; una aturada temporal de dos mesos amb passis de micros a través de YouTube i unes últimes gales amb públic virtual, ballarins amb mascareta i el plató ple de plantes, flors, para-sols o globus.

Una edició singular, també, per l'impuls que s'ha donat a la composició, cosa que s'ha reflectit en la publicació de singles composts i produïts per part de tots els concursants durant la seva estada a l'Acadèmia del programa.

Amb la final d'aquest dimecres, "OT" va firmar la millor quota de pantalla de tota la temporada, amb un 16,1% de share i 1.812.000 espectadors. La mitjana de l'edició ha estat d'un 12, 2% i 1.655.000 espectadors. Ni Gestmusic ni RTVE s'atreveixen a dir si hi haurà més edicions del concurs.