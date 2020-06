El moviment pensionista prepara mobilitzacions

12.06.2020 | 10:31

El Moviment per unes Pensions Dignes (MPD) va celebrar ahir a la seu de CCOO la primera reunió preparatòria "per fer una mobilització unitària en defensa dels drets socials i els serveis públics i contra el feixisme".

La plataforma valora el Pacte de Ciutat aprovat pels grups municipals, pero critica que, "com en tantes ocasions", es deixin enrere els agents socials de Terrassa. El moviment assegura que el virus "sí enten de classes socials": ens els barris més pobres la mortalitat ha estat del 74 per cent, "mentre que a les zones adinerades és del 26 per cent". La plataforma denuncia les polítiques de retallades dels governs central i autonòmic i les polítiques d'amiguisme "que ens han portat a la ruïna sanitària per la manca de recursos econòmics i humans, tant en els hospitals com en les residències".

"No volem", afegeix, "que aquesta crisi la paguem els mateixos que estem pagant la del 2008".

El moviment demana una sanitat pública i de quailitat, residències, salaris dignes, augment de les pensions i construcció d'habitatges socials.