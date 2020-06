L'escàndol dels insults allunya el PSC del Pacte de Ciutat

12.06.2020 | 17:55

La tremenda polèmica pels suposats insults homòfobs contra l'alcalde, Jordi Ballart, ha sacsejat la política local a Terrassa. Tant, que perilla el Pacte de Ciutat per lluitar contra la crisi derivada del coronavirus. Alfredo Vega, regidor socialista, acusat, juntament amb Marc Armengol, de les ofenses, ha confirmat a aquest diari que el PSC es retira de moment de les reunions del pacte. És una retirada reflexiva, diu. Un parèntesi "per millorar l'ambient", car difícilment es pot arribar a acords en un context de tanta crispació. "Vull deixar molt clar que mai he dit aquests paraules contra ningú i que desgraciadament s'intenta embrutar el meu honor", afirma l'exalcalde socialista. La polèmica ha saltat aquesta setmana amb la difusió d'una carta en la que dos veïns de Poble Nou-Zona Esportiva asseguraven que s'havien reunit al febrer amb Vega i el seu company Marc Armengol i que un dels dos va dir "maricón" a Ballart. Els PSC ha anunciat una querella i Ciutadans ha dit avui que veu difícil un pacte i ha retret a Ballart que validi suposades injúries. A la primera reunió del Pacte de Ciutat no ha assistit el PSC.