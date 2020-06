L'alcalde reprograma la seva agenda i rebrà CCOO dilluns a les 16 h.

12.06.2020 | 19:10

La reacció del departament d'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa ha estat immediata i aquesta mateixa tarda, després de fer-se pública la queixa de CCOO sobre els problemes per reunir-se amb Jordi Ballart, s'ha reprogramat l'agenda. L'alcalde rebrà Enrique Rodríguez Ruiz, secretari general de CCOO, dilluns a les 16 hores. CCOO va rebre un correu electrònic a les 18.09 h. amb la nova convocatòria de la reunió. El responsable comarcal de CCOO, ha dit: "si no me la tornen a suspendre, hi seré allà a les quatre de la tarda".