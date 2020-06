FEMvallès comparteix les seves propostes de mobilitat al Vallès en un nou espai web

11.06.2020 | 21:04

Aquesta setmana FEMvallès ha publicat la nova pàgina web femvalles.cat, un espai "on-line" on es recull tots els treballs, estudis i articles elaborats per la plataforma i els seus col·laboradors. D'entre les moltes propostes de mobilitat treballades per l'entitat s'hi destaquen les 31 al·legacions al nou pla de mobilitat del Vallès elaborades recentment per "abastir una comarca amb una mobilitat estructurada i eficient". D'altres propostes concretes per a la millora de la mobilitat que s'inclouen són el traçat alternatiu d'FGC de Sabadell a Castellar, el pas de ferrocarrils regionals pel Vallès o trens semidirectes a la línia R4 entre d'altres. Amb aquest portal la plataforma aconsegueix fer visible i fer arribar a un públic més ampli els estudis i projectes treballats des de la seva creació l'any 2010, i confia en que ajudi a compartir "la visió d'un Vallès metropolità ben connectat i dotat"