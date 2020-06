12.06.2020 | 04:00

Feia pudor de goma encesa i hi havia fumera. Els bombers van acudir dimecres a la tarda a un aparcament al carrer d'Àngel Guimerà (Can Palet) alertats d'un possible incendi. Els serveis d'emergències van comprovar, però, que el fum provenia de la mala combustió del motor d'un vehicle.