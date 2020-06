Els autobusos urbans són segurs per evitar contagis de la Covid-19

La crisis del coronavirus

L.M. Andrés

11.06.2020 | 21:04

L'adaptació que s'ha fet a la flota d'autobusos urbans de Terrassa per evitar contagis dintre dels vehicles i en les parades per lluitar contra la Covid-19 i oferir la màxima seguretat als usuaris i els treballadors ha estat, a més d'eficaç, pionera. Avanza, que gestiona la flota i és accionista de l'empresa mixta Transports Municipals d'Egara (Tmesa), ha obtingut el certificat d'Aenor que garanteix el bon funcionament dels protocols establers al servei en tots els àmbits de la seva activitat per reduir i evitar possibles contagis. A més, aquest servei de busos urbans s'ha convertit en el primer a Catalunya a obtenir aquesta certificació, de recent creació. Ahir, a les instal·lacions de Tmesa ubicades a la carretera N-150, es va fer l'acte de lliurament de la certificació amb l'assistència de Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Rafael Cortés, director de Tmesa, i Eva Subirà, representant d'Aenor .

"El certificat-va dir Subirà, constata que les mesures presses són eficaces en un escenari com aquest. Verifica, per tant, les bones pràctiques en la gestió que s'ha fet fins ara". D'aquesta manera, aquest certificat (el logo del qual lluirà ara en tots els vehicles) "dona tot el suport d'una marca com Aenor mirant d'oferir confiança i seguretat davant d'una situació com l'actual". Aenor, una marca de molt prestigi entre les certificadores, farà revisions trimestrals per comprovar que els nivells de qualitat es mantenen.

De fet, la certificació avala les modificacions que Avanza va introduir al març quan es va declarar l'estat de l'alarma. Això va ser destacat per Lluïsa Melgares. "Hem de felicitar l'empresa, directius i treballadors perquè des d'un primer moment s'han adaptat al que anava sortint als diferents reals decrets". I va afegir que és un "orgull" que totes les mesures preses de protecció, distanciament, neteja i desinfecció han aconseguit reforçar la confiança en el transport públic de Terrassa. "Els usuaris saben que poden agafar el servei amb tota la tranquil·litat". Rafael Cortés, director de Tmesa, va voler destacar el treball que s'ha portat a terme durant aquests tres mesos donant solucions a "situacions complicades" i amb l'objectiu de "garantir la mobilitat". En aquest aspecte va recalcar la "professionalitat i responsabilitat de la plantilla" de l'empresa.

Les mesures, ja conegudes pels usuaris, són múltiples i diverses. Entre altres modificacions, el conductor ara està aïllat dels usuaris (protegit per una mampara) i ja no fa la funció de cobrar el bitllet senzill i fer bescanvis. Tots els viatgers entren i surten per la porta central (la del conductor està anul·lada). Ara, només es poden fer servir els títols magnètics i l'ús de mascareta és obligatori. Fins dilluns passat els passatgers només podien ocupar la meitat dels seients (de forma alterna) però ara aquesta mesura s'ha anul·lat i es poden ocupar totes les places. Les persones que viatgen dretes tenen l'espai limitat; dos per cada metre quadrat. També s'ha reforçat la informació sobre la Covid-19 i com garantir una mobilitat segura. Amb totes aquestes mesures, la capacitat dels vehicles s'ha reduït a la meitat, va comentar Cortés. És el conductor de l'autobús qui contro la quan s'arriba al màxim d'usuaris, i llavors, comunica aquesta situació a la central de l'empresa perquè es reforci la línia amb un nou vehicle.

Segons Rafael Cortés, el nivell d'ocupació dels autobusos augmenta progressivament en funció de la desescalada. En el moment àlgid del confinament, l'afluència va baixar fins als tres mil usuaris diaris. Ara, ja s'han tornat a superar els 18 mil. Però encara queda llunys el 56 mil passatgers diaris que es comptabilitzaven abans de la pandèmia. Cortés està segur que progressivament el transport públic recobrarà tot el protagonisme al qual ens tenia acostumats.