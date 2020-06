Ciudadanos, molt crític amb l'alcalde, adverteix que perilla el Pacte de Ciutat

12.06.2020 | 18:13

El portaveu local de Ciudadanos, Javier González, ha apuntat que, a partir de les informacions que s'han difós sobre els suposats insults de l'anterior alcalde Alfredo Vega dirigits contra l'actual primer edil, Jordi Ballart, que "no és de rebut que l'acatual alcalde doni per bones manifestacions ofensives que podrien constituir delicte sense abans haver verificat la seva autenticitat.

González, que s'ha mostrat molt crítica amb l'alcalde Ballart, ha advertit que el Pacte de Ciutat per la recuperació de la ciutat després de la pandèmia està en perill perquè el PSC ha anunciat que deixarà d'assistir provisionalment a les reunions del mateix. González diu que és "descoratjador per a Ciudadanos la reacció en xarxes socials de Jordi Ballart i així li vaig transmetre mitjançant un missatge".

Després de la primera reunió del grup de treball de Sostenibilitad i Medi Ambient, on es treballen propostes per al "Pacte de Ciutat", amb l'absència del PSC, Javier González ha senyalat a l'equip de govern de Tot per Terrassa i ERC que "des de Ciudadanos pensem que sense la participació del PSC no es podran concloure els treballs del Pacte de Ciutat de forma satisfactòria".

El portaveu de Cs ha dit que la seva formació es mantindrà fidel al compromís pel pacte, tot i que ha afegit que "aquest compromís és compatible amb la crítica política, però insostenible en un context de faltes de respecte reiterades cap a membres de l'oposició".