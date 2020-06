Efectes intervinguts durant l'operatiu desenvolupat a Terrassa. cuerpo nacional de policía Efectes intervinguts durant l'operatiu desenvolupat a Terrassa.

Cau una banda que feia estafes per internet

Redacció

11.06.2020 | 21:04

El capitost tenia més de deu antecedents, sobretot per estafes. I per una estafa ha estat detingut de nou. El Cuerpo Nacional de Policía l'ha enxampat en un operatiu desenvolupat a Terrassa contra un grup criminal que es dedicava a fraus bancaris per internet. Els investigadors han arrestat dues persones i imputat una tercera. Les...