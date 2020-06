Uns suposats insults obren una nova guerra entre PSC i Ballart

Javier Llamas

10.06.2020 | 20:52

El PSC i Jordi Ballart, exalcalde socialista, ara alcalde per Tot per Terrassa, armen brega de nou, aquesta vegada enredats en una polèmica amb un rerefons d'acusacions greus. Aquesta és la seqüència: ahir va sortir publicada en el Món Terrassa una carta de dos homes que asseguraven haver-se reunit amb els socialistes Alfredo Vega i Marc Armengol i haver sentit de les seves boques comentaris de desprestigi cap a Ballart i fins i tot insults. Un socialista va utilitzar qualificatius homòfobs contra a l'alcalde, segons aquesta versió. Ballart es va fer ressò ahir de la carta i el PSC va treure foc pels queixals i va anunciar una querella.

La reunió es va celebrar el 16 de febrer a Poble Nou-Zona Esportiva, on l'exalcalde Vega i l'extinent d'alcalde Marc Armengol es van citar amb dos veïns per a parlar dels problemes amb uns okupes que havien usurpat locals al passeig de Lluís Muncunill. Els afectats buscaven suports i ajuda.

Els dos veïns expliquen en la seva carta que els dos polítics van desprestigiar en tot moment l'alcalde Jordi Ballart i el regidor Xavi Fernández: "Emetien una ràbia cap a ells no comprensible".

Vega i Armengol van donar per acabada la reunió per acudir a una cursa. Els signants de l'escrit asseguren que tots dos edils els van dir que segurament ningú d'alcaldia acudiria a aquell acte, perquè "s'estava millor en el llit". Després, segons aquests dos veïns, un dels regidors va dedicar a l'alcalde Ballart l'epítet que ha provocat el sisme polític. La carta afirma que "el senyor que demana tantes explicacions per tot" i després es va produir l'insult homòfob.

I es va armar. Ballart va redifondre ahir mateix la carta amb aquest comentari personal: "És intolerable fer segons quin tipus de política. Avui mateix, la portaveu del govern ha convocat junta de portaveus per tractar el tema". La junta de portaveus es va posposar. Sí es va fer una reunió d'urgència entre la regidora i portaveu, Núria Marín, i els socialistes, on aquests van exposar els seus descàrrecs i les seves queixes.

Després, el PSC va comparèixer davant els mitjans de comunicació en l'atri de l'Ajuntament, on va expressar el seu enuig. Marc Armengol va rebutjar amb contundència les acusacions, va assegurar que ni ell ni Vega havien dit el que els veïns diuen que van dir i va parlar d'aquella trobada: l'exposició d'uns problemes amb okupacions, el lament dels veïns que afirmen sentir-se desemparats i poc atesos...

Armengol va explicar que ell i Vega es van comprometre a traslladar les demandes a una comissió informativa. "Això vaig fer l'endemà", va dir Armengol. El regidor Xavier Fernández Rivero li va contestar. Armengol va donar per bona la resposta i la hi va remetre als dos veïns. No va haver més contactes.

querella

El PSC va veure ahir la carta publicada i la indignació va envair el seu grup municipal. Els edils del PSC van parlar amb la resta de portaveus, van explicar la seva versió, es van reunir amb Marín, es van defensar amb contundència d'unes "acusacions falses" i van criticar amb duresa Jordi Ballart, qui, segons Armengol, aprofita l'ocasió "per a fer comentaris donant per bona la versió" dels signants de la carta: "Ningú ens ha preguntat res", va assenyalar l'edil socialista.

El PSC volia que la polèmica romangués en el recorregut jurídic que pugui tenir. I a tenor del regidor Javier García, advocat, el té en forma de querella: "Les acusacions són molt greus i no les podem tolerar. Les neguem rotundament i poden ser constitutives d'un delicte de calúmnies. Hem de restituir l'honorabilitat del nostre grup i dels nostres regidors". García es va despatxar contra Ballart per donar veu a unes acusacions que "ningú pot provar". És molt greu, va afegir: "L'alcalde ens acusa d'homòfobs i al PSC ningú pot donar-li lliçons en la defensa dels drets LGTB".