La petita empresa torna cercant la recuperació

LA REMUNTADA - DIARI DE TERRASSA AMB EL TEIXIT ECONÒMIC DE LA CIUTAT

Redacció

10.06.2020 | 20:52

La pandèmia del coronavirus ha provocat durant pràcticament tres mesos una paràlisi econòmica de conseqüències molt importants per a tota la població. Les petites empreses, comerços i restauració estan patint en més gran mesura els efectes de la pandèmia. La gran majoria van haver de tancar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i ara inicien la lluita per la recuperació.

Des de Diari de Terrassa volem col·laborar amb el teixit econòmic i estar al costat dels nostres clients col·labornt amb ells i explicant com han fet front a la pandèmia i quines son les seves il·lusions i els seus projectes en un moment en que comença una nova etapa, que serà molt complicada, però que s'ha d'afrontar amb entusiasme.

Ara comença la remuntada i aquest serà precisament el nom d'aquesta nova secció que volem que sigui optimista i positiva. Ens en sortirem!