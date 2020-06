El patrimoni terrassenc es comença a desconfinar

Laura Massallé

10.06.2020 | 20:52

Després de moltes setmanes tancada al públic arran de la crisi del coronavirus, i en el Dia Mundial del Modernisme, ahir la Casa Alegre de Sagrera, un dels exponents terrassencs d'aquest moviment cultural, va tornar a obrir les portes als visitants. També ho van fer dues altres joies del patrimoni de la ciutat, la Seu d'Ègara i el Castell Cartoixa de Vallparadís.

Durant les darreres setmanes, en aquestes seccions del Museu de Terrassa s'han realitzat diferents treballs de neteja, aprovisionament de material i adaptació d'espais amb l'objectiu d'adequar aquestes seccions a les normatives de seguretat i prevenció necessàries per a personal i visitants. I ahir ja van poder reobrir per a rebre visitants en el seu horari habitual: el Castell Cartoixa de Vallparadís de dimecres a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i diumenges, d'11 a 14 h; la Seu d'Ègara de dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i diumenges i festius, d'11 a 14 h; i la Casa Alegre de Sagrera de dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h i diumenges, d'11 a 14 h. També es pot tornar a passejar pels jardins d'aquest últim edifici de dimecres a divendres, de 10h a 12h, dissabtes, de 10h a 20h, i diumenges, d'11h a 14h.

Les dues seccions restants del Museu de Terrassa, el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval i la Torre del Palau, així com el Claustre del Convent de Sant Francesc començaran la seva activitat de visites al mes de setembre.

Ahir, a l'equipament on es van apropar més persones en les primeres hores va ser el Castell Cartoixa de Vallparadís. "He visitat molts cops el castell. M'agrada venir de tant en tant i avui hi he portat una amiga que viu a fora però que fa temps que és a Terrassa", comentava María Rodríguez. "Està molt bé. Penso que s'han pres les mesures de seguretat adequades", assegurava aquesta egarenca.

La Vanessa Requena és una altra de les terrassenques que va visitar ahir el castell. Hi va anar amb el seu fill de 8 anys. "A l'escola hem de fer el final de projecte i hem estat repassant les etapes de la història i prehistòria. Per acabar, hem fet l'Edat Mitjana i volíem fer una mica de fotos i recollir informació per fer el treball", explicava. "Que els museus comencin a obrir és senyal que ens acostem a la nova normalitat. Ja necessitem sortir una mica i intentar fer vida normal", deia.

"Només fa sis mesos que vivim a Terrassa. És la nostra primera vegada al castell. La nostra filla té una obsessió amb les princeses i els castells i volíem conèixer aquest d'aquí. Vam veure a Instagram que obrien avui i hem vingut d'hora per no trobar gent", deia Andrea Cadena, una altra de les visitants. "Penso que als museus, normalment ja s'intenta mantenir les distàncies i no tocar res. Està bé que ja comencin a rebre visitants", destacava.

mesures de seguretat

Per accedir a les diferents seccions del Museu de Terrassa és obligatori l'ús de mascaretes, es disposa de gel hidroalcohòlic a l'entrada i només està permès el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Per tal d'adaptar-se a l'actual fase de desconfinament i respectar les normes de seguretat i prevenció, les visites han de ser individuals o agrupades amb un màxim d'entre 5 persones a la Casa Alegre de Sagrera i al Castell i de 10 a la Seu, ocupant 1/3 de l'aforament i respectant sempre la distància adequada de seguretat. No està permès tocar objectes ni manipular materials.

A alguns espais de la Seu d'Ègara s'han senyalitzat els circuits de circulació amb fletxes a terra. Als tres equipaments, diversos cartells recorden la importància de mantenir la distància de seguretat. Els elements tàctils de maquetes i altres no es poden utilitzar.

A més, "hem eliminat els dossiers didàctics i els fulletons. A la Seu sí que donem un planell, que és la guia de visita, però el donem en mà; no hi haurà piles. Tot el que és manipulable ha quedat anul·lat", informa Domènec Ferran, director del Museu de Terrassa.

"En tants anys com a museòleg, és el primer cop que tenim un tancament tan perllongat d'una manera forçada com aquesta. Hem anat subsistint com hem pogut a través del món digital però l'essència dels museus no és aquesta. La cosa canvia molt si ho veus en directe o en una pantalla. La sensació que produeix entrar en un espai patrimonial, veure i contemplar en directe una obra d'art no es pot suplir de forma virtual", assegura Ferran.

"Si rebrem gaire visitants o no és una incògnita. Normalment, els matins són molt fluixos quant a visitants individuals. A la tarda i el cap de setmana, n'hi ha més. Suposo que seguirem amb aquesta dinàmica, més o menys, però és molt difícil de predir què passarà", sosté.