Una estudiant de la UPC-ESEIAAT participa en un projecte internacional per generar gravetat artificial

11.06.2020 | 13:40

Anna Martínez és estudiant del grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Actualment està acabant el Treball de Fi de Grau, dirigit pel professor Miquel Sureda emmarcat en un projecte internacional de l'Institute of Artificial Gravitiy que investiga la tecnologia adequada per mantenir en condicions de gravetat als astronautes a l'interior de les naus espacials.

L'absència de gravetat ocasiona als astronautes un nombre molt elevat de problemes de salut, com ara patologies cardiovasculars, digestives, immunològiques i de distorsió facial, entre d'altres. Per aquest motiu, en missions de llarga durada com seria un viatge a Mart, és important que els astronautes puguin treballar i viatjar en condicions de gravetat simulada. Si haguessin de complir la missió en gravetat 0, les conseqüències per a la seva salut serien significatives.