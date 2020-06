Encara hi ha possibilitats que dilluns passem a fase 3

La crisi del coronavirus

11.06.2020 | 10:46

La consellera de Salut, Alba Vergès va dir ahir, després d'anunciar la gratificació extraordinària per als sanitaris que la Genralitat no descarta encara demanar al Ministerio de Sanidad que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passin finalment a la fase 3 a partir de dilluns. La consellera va dir que els indicadors de la regió sanitària de Barcelona i les Metropolitanes Nord i Sud, son bons i el brots que s'han detectat a Lleida estan controlats.

Recordem que el cap de setmana passat es va especular amb aquesta possibilitat, però, finalment, la proposta del Procicat va ser conservadora (el període ordinari per passar de fase és de 14 dies) i no va incloure aquestes zones a la petició de passi a la fase 3 de dilluns.