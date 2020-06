Els sanitaris recorden que ara toca revertir retallades i invertir 

L. M. Andrés

11.06.2020 | 09:11

Infermeres, metges, personal administratiu i de manteniment, entre altres col·lectius, de la plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) van protagonitzar ahir la primera de les concentracions que, a partir d'ara, faran cada dimecres, per denunciar la precarietat laboral i la manca de mitjans que pateixen des de fa anys i que, ara, amb la pandèmia de la Covid-19, s'ha posat en evidència amb tota la seva cruesa. "Ara és l'hora de transformar els aplaudiments en compromís", diu Tai Pérez, de la secció sindical de la UGT, convocant de la protesta. Encara que aquesta sindicalista no veu del tot clar que això acabi passant, va exhortar els seus companys a continuar lluitant perquè els diners que "segurament cauran allà dalt, es destinen on cal".

Perquè aquest col·lectiu pateix greuges estructurals des de 2010, quan es va retallar el 5% del sou en el sector públic, i no cobren la paga per objectius des de fa set anys. "Aquesta paga està vinculada a l'equilibri pressupostari i això no passa des de 2013", diu Pérez. Són treballadors públics, i per això, demanen l'equiparacio de les seves condicions laborals i salarials amb les pròpies de l'Institut Català de la Salut (ICS).

"El salari base és similar però hi ha molta diferència amb els plusos, com el d'antiguitat i de festius. Però sobretot, la diferència és de jornada laboral, ja que treballem moltes més hores l'any", afegeix Joan Sánchez, també de la UGT. Una altra de les reivindicacions és eliminar la precarietat laboral. En aquest aspecte, demanden que no hi hagi treballadors a temps parcial i que la contractació sigui a jornada completa.

Sobrecàrrega

Les retallades dels últims any, diu Tai Pérez, ha portat l'Hospital per un camí d'infradotació de les infraestructures, reducció de personal, amb l'increment de la sobrecàrrega de treball i més tensió, contractes a temps parcial i decrements de sous. "Malauradament hem hagut d'arribar a una situació alarmant per veure que tota aquesta precarietat s'ha traslladat als nostres usuaris.... És molt trist decidir qui és tributari a un llit d'UCI i qui no!!. El personal també s'ha vist afectat per la falta de material. "No hem tingut Epis homologats fins a l'últim moment; en plena pandèmia no ha estat així. Hem fet servir mascaretes més dies del que recomana el fabricant; hem utilitzat bates fetes amb borses de plàstic durant jornades de 12 hores, cosa que provoca deshidratació, i vam trigar a tenir bates de tela. Tot plegat ha estat un mica èpic". Les instal·lacions de l'Hospital "ara han quedat "mig preparades per si hi ha un rebrot però els diners que han de solucionar la situació definitivament no arriben. I és el CatSalut qui ha d'invertir".

Tai Pérez es va dirigir als sanitaris que es van concentrar ahir al hall de l'Hospital de Terrassa portant nombroses pancartes amb les seves reivindicacions. En la seva al·locució, va insistir que "estem guanyant la lluita conta el virus i ara toca guanyar la batalla de la precarietat!". "Avui (per ahir) estem aquí, va afegir, perquè ja és hora de començar a reivindicar el que és nostre. Ningú s'imaginava que ens trobarien en una situació com la que hem viscut i que encara estem vivint...plena d'incerteses, pors, exposició a situacions desconegudes, adrenalina al màxim, i per tot això, ja no podíem esperar més".

Aquesta sindicalista espera que les coses canvien però no ho té del tot clar. "En senten moltes coses.... Hi ha hagut molts moments en què ens han considerat herois, encara que nosaltres no ens considerem perquè només hem fet la nostra feina. Però s'ha vist que una sanitat pública pot tenir moltes mancances i és l'usuari final que ho pateix. Tant de bo que tot això es reconegui i la gent no s'oblidi. Però són els de dalt quins han de reconèixer tot això. Són els que tenen els diners i poden invertir", conclou Pérez.

La quantitat de la paga es distribuirà segons la categoria professional i la presencialitat durant la pandèmia

Paga entre 350 i 1.350 euros

El govern català dedicarà 140 milions d'euros a compensar als professionals sanitaris i al personal de les residències geriàtriques que han treballat en primera línia contra la Covid-19, quantitat que es distribuirà segons la categoria professional i la presencialitat durant la pandèmia. Així ho va explicar ahir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa telemàtica en la qual també va participar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. La compensació serà variable i anirà dels 1.350 euros per als facultatius fins als 350 euros, segons la categoria professional dels sanitaris, i serà de 900 euros per als treballadors de les residències, majoritàriament dones. Al sector de les residències geriàtriques li corresponen 14 milions d'euros. El seu personal rebrà un fix de 900 euros. Una xifra, això sí, que variarà en funció del percentatge de places públiques de cada centre residencial.