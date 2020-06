Continuarem una setmana més a la fase 2

La crisi del coronavirus

11.06.2020 | 20:52

Terrassa i la gran Regió Sanitària de Barcelona, que inclou a la Ciutat Comtal i tota l'Àrea Metropolitana, va entrar dilluns en la fase 2 del desconfinament. En aquest procés, el Ministerio de Sanidad recomanava deixar un mínim de 14 dies (el període de seguiment d'un possible cas positiu) per demanar el canvi de fase. Malgrat que aquesta recomanació es va deixar oberta la possibilitat d'avançar en el desconfinament en una sola setmana. Aquesta opció ha provocat que des de l'inici de l'aplicació de la fase 2 és plantegés l'opció de fer un procés curt i que el pròxim dilluns Terrassa i la regió sanitària en la qual s'inclou passes a la fase 3. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va pressionar en aquest sentit i la mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, va deixar oberta la porta.

Totes aquestes opcions s'han esvaït i s'ha mantingut la recomanació que el Procicat va fer el mateix dilluns a la tarda en el que s'apostava per la prudència que fins ara ha marcat aquest desconfinament i es vol mantenir les dues setmanes d'una mateixa fase malgrat que tots els indicadors sanitaris són molt positius.