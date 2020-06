El que cobraran els professionals de la salud com a retribució extraordinària

La crisi del coronavirus

11.06.2020 | 21:05

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una retribució extraordinària per als professionals de la salut com a gratificació per l'esforç durant la lluita contra la pandèmia. Aquesta retribució, com es pot veure a la taula que il·lustra aquesta notícia tindrà una quantia d'un màxim de 1.350 euros per als facultatius amb més d'un 80 per cent de treball presencial i un mínim de 350 euros per als professionals d'altres àmbits de la sanitat amb menys d'un 50 per cent de treball presencial.

La taula ha generat una certa polèmica, perquè s'han aixecat veus que reclamen que no hi hagi diferències per categories professionals i professions. D'altra banda, els treballadors que també han treballat contra la Covid-19 des de la sanitat privada o des de proveïdors del Catsalut es pregunten si ells també rebran la gratificació.