No tenia carnet i en denuncia la pèrdua

09.06.2020 | 20:27

La Policia Municipal ha obert diligències a un conductor que portava un vehicle sense haver obtingut mai el carnet. Abans havia presentat una denúncia per pèrdua de documentació. Divendres, uns agents locals van aturar el vehicle al carrer de Sant Tomàs perquè havia comès una infracció de trànsit. El conductor va mostrar una denúncia que havia interposat als Mossos d'Esquadra per pèrdua de documentació. Els policies municipals van esbrinar que aquell individu havia estat denunciat per anar al volant d'un vehicle sense haver tingut mai el carnet preceptiu abans de posar la denúncia per la suposada pèrdua. L'identificat va quedar imputat. D'altra banda, el divendres passat uns agents locals van localitzar el conductor d'un ciclomotor que havia abandonat el vehicle a la carretera de Matadepera després d'un accident. No tenia carnet i la matrícula i el bastidor no coincidien.