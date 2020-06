La Seu d'Ègara, el Castell i la Casa Alegre reben els primers visitants

La crisi del coronavirus

Laura Massallé

10.06.2020 | 13:00

Després de diverses setmanes tancats al públic, aquest matí la Seu d'Ègara, la Casa Alegre de Sagrera i el Castell Cartoixa de Vallparadís han tornat a obrir les portes. Els tres equipaments culturals tornen a rebre visitants en el seu horari habitual: el Castell Cartoixa de Vallparadís de dimecres a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i diumenges, d'11 a 14 h; la Seu d'Ègara de dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i diumenges i festius, d'11 a 14 h; i la Casa Alegre de Sagrera de dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h i diumenges, d'11 a 14 h.

A primera hora del matí, la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d'Ègara no havien rebut encara cap visitant. Sí que ho havia fet el Castell Cartoixa de Vallparadís. Una terrassenca hi ha decidit portar una amiga. Una altra egarenca hi ha anat amb el seu fill per aprofundir en temes que estan tractant a l'escola, mentre que el tercer grup de visitants que ha arribat era una família que fa tan sols mig any que viu a la ciutat i era la seva primera vegada al castell.

Per tal d'adaptar-se a l'actual fase de desconfinament i respectar les normes de seguretat i prevenció, les visites han de ser individuals i agrupades amb un màxim d'entre 5 o 10 persones segons l'espai, ocupant 1/3 de l'aforament i respectant sempre la distància adequada de seguretat. Per accedir a les diferents seccions del Museu de Terrassa és obligatori l'ús de mascaretes, es disposa de gel hidroalcohòlic a l'entrada i només està permès el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.