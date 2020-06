Punt final al conflicte dels treballadors dels menjadors

L.M. Andrés el col·lapse del sepe

09.06.2020 | 20:27

L'empresa de restauració social Sehrs Food Areas, que s'encarrega del servei de menjador en 36 d'escoles públiques de Terrassa i que va presentar un Erto, ha comunicat el seu "ferm comprimís" de fer front al pagament del 30% dels salaris d'un total de 400 treballadores i treballadors, amb la qual cosa passaran a cobrar el seu sou íntegre (complementant així el subsidi del Sepe). La Generalitat i Sehrs han arribat a un acord per solucionar aquest conflicte: serà la concessionària del servei qui avanci el pagament del 30% del sou, i després, el Govern català "tornarà a Shers aquests diners", tal com va explicar ahir Noelia Rosales, responsable de monitors de restauració social de FesMC-UGT de Catalunya.

"Aquest no són moments fácils ni per l'empresa ni pels seus empleats. Per això, valorem l'esforç que ha fet l'empresa en aquests moments tan complicats perquè els treballadors i treballadores comptin amb el sou íntegre i aquell que encara no cobren del Sepe perquè està col·lapsat tinguin, almenys, alguns ingressos". Aquest col·lectiu laboral està afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (Erte) amb motiu de l'estat d'alarma. Amb aquest acord es posa punt final a un conflicte que va començar amb l'actual pandèmia i el tancament de les escoles.

contractes públics

El Reial Decret llei 8/2020, d'actuacions urgents contra l'impacte econòmic i social de la Covid-19, contemplava mesures per als col·lectius afectats per la suspensió de contractes públics per tal de compensar els salaris abonats per les empreses durant aquest període de crisi, però això no ha arribat fins ara. També descartava que les concessionàries poguessis presentar Ertos, cosa que Sehrs va acabar fent. "Això és una qüestió que depèn l'Administració. L'Ero es va aprovar per silenci administratiu. És l'Administració la que haurà de revisar aquest Ero", afegeix Rosales.

En un primer moment, i davant de les protestes dels treballadors, la Generalitat es va comprometre a pagar el 30% restant del sou per a completar la prestació del Sepe però això no va arribar mai, almenys d'una manera directa. "La Generalitat va dir que pagaria, es va comprometre, i per això, ho hauria d'haver fet", diu aquesta sindicalista. Finalment, serà la mateixa empresa qui ho faci i després serà "indemnitzada" per la Generalitat. Rosales comenta que l'empresa no ha pogut donar aquests pas "fins que no ha obtingut el comprimís en ferm de la Generalitat". I creu que finalment, la situació s'ajusta a la legalitat. "Des d'un primer moment, vam exigir que el salari es cobrés totalment perquè així ho va garantir el Govern amb el primer decret de l'estat d'alarma".

Molts empleats, a causa del col·lapse del Sepe, només han percebut el sou dels dotze dies que van treballar al març (el salari de l'empresa) però no han ingressat ni un euro del servei públic d'ocupació. I aquesta situació està afectant molt a l'economia de moltes famílies. "Estem parlant de salaris baixos perquè són contractes d'entre 2 i 5 hores; parlem d'entre 250 i 650 euros mensuals. Moltes famílies estan vivint una situació extrema", diu Noelia Rosales. Amb l'acord amb la Generalitat, i l'espera que el Sepe acabi pagant, els afectats estan "una mica més tranquils" però no veuen gens clar el seu futur laboral. "És una gran incertesa. Dependrà de com evolucioni la pandèmia i les normes que dicti el Govern". Davant la nova situació després de l'acord amb la Generalitat, els treballadors han desconvocat les protestes previstes per aquest mateix dijous a Terrassa i pel 16 de juny a Sabadell.