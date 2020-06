Protesta dels treballadors de l'Hospital de Terrassa

L.M.A.

10.06.2020 | 13:42

Treballadors i treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa (SCT) s'han concentrat avui dimecres a les portes de l'Hospital de Terrassa per reivindicar que es posi punt final a les retallades pressupostàries que pateixen des del 2008 que han comportat precarietat laboral i d'infraestructures, cosa que ha fet molt més complicada la lluita contra la Covid-19. Un grup d'unes 150 persones, entre infermeres, metges, personal administratiu i de manteniment, entre altres col·lectius, han exhibit pancartes en les quals es podia llegir, entre altres reivindicacions: "Equiparació salarial amb l'ICS", "Volem recuperar el 5%" o "Augment de la jornada laboral fins al 100%". "Ha d'haver-hi un compromís sòlid per lluitar per una sanitat pública i han de dotar al sistema dels diners necessaris per al retorn de tot allò que hem perdut aquests últims dotze anys", ha assegurat Tai Pérez, de la secció sindical de la UGT, sindicat que ha convocat la protesta