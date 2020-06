Paga extra per als sanitaris

La crisi del coronavirus

10.06.2020 | 20:43

La Generalitat compensarà els professionals sanitaris que han lluitat contra el coronavirus amb una mena de paga extra a l'agost d'entre 350 i 1.350 euros. Per al Govern, "és l'hora de passar dels aplaudiments a la gratificació econòmica". La Generalitat ha anunciat avui aquesta mesura per als treballadores sanitaris que han lluitat contra el COVID-19. Les negociacions han durat setmanes. La gratificació, que anirà en funció de l'exposició dels professionals al virus i la presencialitat als seus llocs de treball, serà d'entre 350 i 1.350 euros per als professionals sanitaris i d'un màxim de 900 euros per als professionals de les residències geriàtriques amb places públiques. La retribució es farà efectiva amb una paga extra adjunta a la nòmina d'agost.