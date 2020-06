Un "ou com balla" i un Corpus més senzills

Redacció

09.06.2020 | 20:27

Hi haurà, demà, inauguració de "L'ou com balla", però, per descomptat, diferent a les anteriors. I es celebrarà, el diumenge, el Corpus Christi, però també d'una altra manera. Sense processó pels carrers, sense catifes florals.

La benedicció i inauguració de la font de "l'ou com balla", amb motiu del Corpus, tindrà lloc demà, a les sis de la tarda, a l'atri de la Catedral del Sant Esperit, a la Plaça Vella. La presidirà Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.

La diòcesi egarenca destaca que l'acte tindrà un to "més auster i senzill", en consonància "amb la situació pandèmica que està patint la nostra societat". La font no disposarà d'arcades decorades, com els anys anteriors, i la presència floral es reduirà. Els assistents a la cerimònia estaran obligats, com no, a guardar la distància de seguretat. La tradició de l'ou, d'origen medieval, es va recuperar a Terrasssa l'any 2016. Es celebra a la Catedral i a les esglésies de Sant Pere.

col·lecta

L'ou estarà ballant a sobre d'un doll d'aigua fins el proper diumenge, quan es celebrarà la solemnitat del Corpus. Enguany, degut a l'estat d'alarma, la celebració es farà només a l'interior dels temples. En les edicions anteriors es realitzaven processons pels carrers, decorats amb catifes de flors. Diumenge no hi haurà processons a la via pública, ni catifes al terra.

A la catedral, el bisbe presidirà la missa a les set de la tarda i, en acabar l'Eucaristia, tindrà lloc una processó per l'interior del temple, per la nau central i fins l'atri. Allà, Saiz Meneses durà a terme la benedicció a la ciutat.

El diumenge, 14 de juny, les parròquies faran la col·lecta de Càritas, amb un lema, el d'enguany, que el Bisbat de Terrassa considera significatiu: "A només dos metres de tu". La diòcesi afirma que les necessitats econòmiques s'han triplicat durant la crisi sanitària. I Càritas ha triplicat els seus recursos i esforços.