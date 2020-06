Obren avui la Seu, la Casa Alegre i el Castell

Redacció

09.06.2020 | 20:27

L´Ajuntament de Terrassa reobrirà avui les portes de la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d'Ègara.

Durant les darreres setmanes, en aquestes seccions del Museu de Terrassa s'han fet treballs de neteja, aprovisionament de material i adaptació d'espais per adequar-los a les normatives de seguretat i prevenció necessàries.

Les dues seccions restants del Museu de Terrassa, el Centre d´Interpretació de la Vila Medieval i la Torre del Palau, així com el Claustre del Convent de Sant Francesc, començaran la seva activitat de visites al proper mes de setembre.

La Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d'Ègara tornaran a rebre visitants en el seu horari habitual: el Castell Cartoixa, de dimecres a dissabte, de 10 a 13.30 hores i de 16 a 19; i diumenges, d'11 a 14 hores; la Seu d'Ègara, de dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 i de 16 a 19, i diumenges i festius, d'11 a 14; i la Casa Alegre de Sagrera, de dimecres a dissabte, de 10 a 13 hores i de 16 a 20, i diumenges, d'11 a 14 hores.

Les visites hauran de ser individuals, o agrupades amb un màxim d'entre 5 o 10 persones segons l'espai, ocupant 1/3 de l'aforament i respectant sempre la distància adequada de seguretat. Durant les visites no estarà permès tocar objectes o manipular materials, destaca l'Ajuntament. Serà obligatori l'ús de mascaretes, es disposarà de gel hidroalcohòlic a l'entrada i només estarà permès el pagament amb targeta bancària.

poliesportius

El Consistori també té previst ampliar aquesta setmana l'oferta de serveis al Poliesportiu de La Maurina i a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa per a la pràctica d'esports d'equip com el handbol, el bàsquet o el voleibol.

La possible ampliació estarà principalment a les entitats esportives que són usuàries habituals d'aquests equipaments.