L'Ajuntament parla de "presumpta actitud LGTBI-fòbica"

10.06.2020 | 20:11

La polèmica sobre els suposats insults homòfobs de regidors del PSC a l'alcalde, Jordi Ballart, augmenta. Els fets han estat denunciats davant la Generalitat. L'Ajuntament ha afirmat avui que traslladarà al Servei d'Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere la incidència feta pública per dos veïns que acusaven l'exalcalde Alfredo Vega i el regidor Marc Armengol, socialistes, d'insultar i menysprear l'alcalde. Els dos veïns es van reunir amb Vega i Armengol al febrer passat per parlar d'uns problemes d'okupacions al passeig de Lluís Muncunill, a Poble Nou-Zona Esportiva. Avui, el Món Terrassa ha publicat una carta dels dos veïns, que acusaven els regidors del PSC d'haver menystingut Ballart durant la reunió i, fins i tot, de dir-li "maricón". L'escrit descriu "una situació de presumpta discriminació per LGTBI-fòbia", segons el Consistori. Abans, aquesta mateixa tarda, el PSC ha ofert una roda de premsa urgent per rebutjar les acusacions, anunciar una querella per calúmnies i criticar Ballart per donar públicament credibilitat a la carta.