Els socialistes anuncien una querella contra dos veïns per una carta acusadora

10.06.2020 | 17:50

Nova baralla del PSC amb l'alcalde, Jordi Ballart. La publicació d'una carta de dos veïns que acusen els socialistes Alfredo Vega i Marc Armengol de menysprear Ballart ha reobert la capsa del trons. La carta, publicada a Món Terrassa, arriba a dir que un dels regidors del PSC va inferir insults homòfobs contra Ballart. El grup socialista ha ofert aquesta tarda una roda de premsa per defensar-se, per desmentir les acusacions i per anunciar una querella per calúmnies. I per criticar Ballart per "donar volada" als comentaris amb la seva difusió a una xarxa social.