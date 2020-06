Dos detinguts per 38 delictes d'estafa

10.06.2020 | 13:19

La Policia Nacional ha detingut de dues persones a Terrassa, i a la presa de declaració en qualitat d'investigat no detingut d'un tercer, als qui acusa de formar un grup criminal organitzat que es dedicava exclusivament a la comissió de delictes d'estafes bancàries per internet amb l'anomenat mètode del "Phishing" .Amb les dades bancàries obtingudes de manera fraudulenta, suplantaven la identitat dels seus titulars, principalment, arribant així a cometre un total de 38 delictes d'estafa que superen els 30.000 euros. El màxim responsable tenia més d'una desena d'antecedents policials, principalment per estafes.